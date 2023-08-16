В Грузии солиста The Killers осудили за призыв дружить с Россией

Во время концерта в Грузии солист группы The Killers призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Об этом 15 августа сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

Концерт состоялся в зале Black Sea Arena рядом с Батуми. Несмотря на резко негативное отношение части собравшейся в зале публики, группа исполнила композицию с русским барабанщиком.

«Музыкант сказал, что музыка объединяет людей, и те, кто находится в этой аудитории, являются друг для друга «сестрами и братьями», за чем последовали яростные протесты, и часть слушателей покинула зал», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 августа, певца Ираклия Пирцхалаву, известного как Иракли, затравили в Грузии из-за дружбы с россиянами, о чем он рассказал в беседе с «Известиями». В июле он организовал международную выставку недвижимости в Грузии, куда переехал три года назад и где открыл ресторан и агентство недвижимости. Однако мероприятие пришлось отменить под давлением оппозиционеров.

В этот же день актера Виталия Гогунского не пропустили через границу Грузии. Об этом рассказал директор артиста Табриз Шахиди. По его словам, актеру запретили въезд по политическим причинам.