Реклама
Прямой эфир
Мир
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Мир
На Западе высоко оценили оборонные способности армии РФ
Общество
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
Экономика
Индекс здоровья бизнеса в России превысил допандемийный уровень
Мир
Посол Ирана в РФ заявил о сотрудничестве с Москвой в сфере авиации
Общество
В Гидрометцентре пообещали москвичам «ростовское лето» с 16 августа
Политика
Удостоверения СМИ-иноагентов на выборах в сентябре впервые будут промаркированы
Мир
В Грузии солиста The Killers осудили за призыв дружить с Россией
Мир
В Иране заявили о желании совместно с РФ производить автомобили
Мир
Новый температурный рекорд установили в Турции во вторник
Экономика
В России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах
Мир
В США указали на попытки Путина предотвратить конфликт на Украине
Культура
Министр культуры вручила первые призы на открытии фестиваля «Короче»
Сюжет:

Ивановские десантники уничтожили пехоту ВСУ к северу от Артемовска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил засевшую в опорном пункте пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 августа сообщает Минобороны России.

К северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля, обнаружили в лесопосадке укрытую в опорном пункту пехоту украинских формирований, а также наблюдательный пункт на вышке связи.

Получив задачу на ее уничтожение, расчет ПТРК «Корнет» оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуски управляемых ракет, Ивановские десантники уничтожили опорный пункт и личный состав противника, находившийся в нем, а также наблюдательный пункт ВСУ.

После поражения объектов противника, расчет сворачивается и меняет огневую позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.

«Данная ракета бьет на расстояние до 4 км. Как показывает практика, танки горят, всё летит, всё стреляет. Также, если обнаружены какие-то скрытые блиндажи, можем отработать по ним», — рассказал оператор ПТРК «Корнет» с позывным Ракета. Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Заплыв окончен: уничтожены места сборки украинских безэкипажных катеров
Эти дроны представляли опасность не только для военных, но и гражданских кораблей

Накануне артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинских боевиков. Десантники вели контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям ВСУ, которые пытались закрепиться в лесопосадках.

11 августа расчет ПТРК «Корнет» Уссурийских десантников уничтожил управляемой ракетой опорный пункт ВСУ в лесопосадке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023