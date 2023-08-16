Ивановские десантники уничтожили пехоту ВСУ к северу от Артемовска

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил засевшую в опорном пункте пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 августа сообщает Минобороны России.

К северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля, обнаружили в лесопосадке укрытую в опорном пункту пехоту украинских формирований, а также наблюдательный пункт на вышке связи.

Получив задачу на ее уничтожение, расчет ПТРК «Корнет» оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуски управляемых ракет, Ивановские десантники уничтожили опорный пункт и личный состав противника, находившийся в нем, а также наблюдательный пункт ВСУ.

После поражения объектов противника, расчет сворачивается и меняет огневую позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.

«Данная ракета бьет на расстояние до 4 км. Как показывает практика, танки горят, всё летит, всё стреляет. Также, если обнаружены какие-то скрытые блиндажи, можем отработать по ним», — рассказал оператор ПТРК «Корнет» с позывным Ракета. Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Накануне артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинских боевиков. Десантники вели контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям ВСУ, которые пытались закрепиться в лесопосадках.

11 августа расчет ПТРК «Корнет» Уссурийских десантников уничтожил управляемой ракетой опорный пункт ВСУ в лесопосадке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».