Посол Ирана в РФ объяснил желание Тегерана присоединиться к БРИКС

В своем стремлении присоединиться к БРИКС Иран исходит из фундаментального понимания, что эпоха однополярного мироустройства заканчивается, а на смену ему приходит многополярный мир. Для Тегерана важно, какие центры силы сформируются по итогам этого процесса, заявил в интервью «Известиям» посол ИРИ в России Казем Джалали.

«Вы знаете, что сложно найти страну, которая борется с однополярным миром дольше Ирана. Мы понесли огромные затраты в этой борьбе. Иначе бы мы не находились 40 лет под санкциями. <…> Поэтому как раз формирование будущего мира, какие полюсы в нем появятся, — для Ирана это очень важные вопросы. Мы считаем важным укрепление таких организаций, как БРИКС, и наше участие в них. Недавно мы стали полноценным членом ШОС, мы работаем с ЕАЭС и, конечно, будем работать с БРИКС», — сказал Джалали.

Кроме того, важным аспектом участия в БРИКС Тегеран видит для себя экономическую составляющую: страны объединения в совокупности имеют большой объем ВВП и торговли. С позиции Тегерана, подключение Ирана к БРИКС позволит сторонам «дополнять друг друга».

2 мая президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что после вступления в ШОС Тегеран принял решение подать заявку на вступление в БРИКС. 1 июня главы МИД стран объединения рассмотрели концепцию расширения объединения, но вернули документ на доработку.

В августе президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Аболлахияном сказал, что Претория полностью поддерживает присоединение Тегерана к объединению.

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