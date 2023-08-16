В Москве запустили движение по двум эстакадам со съездами на МКАД
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по двум эстакадам со съездами на МКАД на юго-востоке столицы. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале во вторник, 15 августа.
По его словам, эстакады построили в рамках программы реконструкции развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние поля. Работа над участком продолжается, на данный момент его готовность составляет 60%, отмечает телеканал «360».
Движение запущено на эстакадах с улицы Верхние Поля и Новоегорьевского шоссе, уточняет RT. Оно улучшит транспортную ситуацию в трех крупных столичных районах. Поездки станут более комфортными для жителей районов Марьино, Люблино и Капотня, сообщает «Москва 24».
Помимо этого, проще будет добраться до таких крупных торговых комплексов, как «Мега» и «Садовод», где ежедневно бывает около 150 тыс. человек, пишет НСН.
2 августа Собянин запустил движение транспорта по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД. Заезд и выезд на МКАД будет осуществляться через улично-дорожную сеть до окончания строительства смежного участка МСД за МКАД.