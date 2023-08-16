В пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС восстановили электричество
Прерванное в результате взрыва на АЗС в Махачкале электроснабжение восстановлено. Об этом 15 августа сообщило Минэнерго Республики Дагестан.
«Энергоснабжение потребителей, которые остались без электричества в результате ЧП на АЗС, полностью восстановлено. В аварийно-восстановительных работах были задействованы три бригады энергетиков в составе 15 человек и семь единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.
ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.
По информации, Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.
Источник «Известий» сообщил, что в Махачкале объявили в розыск 34-летнего мужчину, который подозревается в хранении селитры на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС.