Министр культуры вручила первые призы на открытии фестиваля «Короче»

В Калининграде открылся XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». На церемонии в Театре драмы присутствовала Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Несмотря на то, что фильмы из фестивальной программы ещё не показывали, первые награды нашли своих обладателей. За развитие регионального кинематографа приз получил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермаков.

«Есть такое волшебное для кинематографистов понятие рибейт (механизм компенсации части затрат кинопроизводителей на съемки фильмов и сериалов. — Ред.), к сожалению, не все регионы знают, что это такое. Но все знают, что в Калининград можно приезжать, что тут не подведут: всё сделают, дорогу перекроют, локации покажут», — сказала Ольга Любимова, вручая премию Андрею Ермаку.

Как заметила министр, сейчас в регионе снимают по девять фильмов в год.

Кроме того, за развитие и поддержку Национального кинематографа приз получил министр культуры Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов.

«Это наши коллеги, которые каждый год на международных и российских кинофестивалях радуют зрителей своими картинами, получают за них награды», — сказала Ольга Любимова.

В свою очередь Юрий Куприянов пообещал, что со следующего года режиссеры Якутии представят в конкурс «Короче» короткометражки и дебюты.

Лауреатов этого года назовут на церемонии закрытия фестиваля 20 августа.

Ранее, 11 августа, кинообозреватель «Известий» Николай Никулин рассказал, что на закрытии 31-го кинофестиваля «Выборг» были названы лучшие российские фильмы 2023 года.

Главную награду в конкурсе игрового кино получил фильм «Свет» режиссера Антона Коломейца, который также был награжден призом за лучший актерский ансамбль и специальным призом «Выборгский счет». Картина с Еленой Яковлевой рассказывает о травме из прошлого главной героини, которая повлияла на всю ее жизнь.