Школьники-изобретатели из России покорят Индонезию

Роботизированная змея и посуда из опавшей листвы, катамаран-спасатель и спасательная капсула — эти и другие любопытные разработки представят Россию в финале конкурса Young Inventors Award International. Он начнется 16 сентября в Денпасаре — столице провинции Бали в Индонезии — и будет проходить в течение трех дней. В соревновании примут участие молодые изобретатели со всего мира.

На российском отборочном этапе было рассмотрено порядка ста проектов. Их подготовили коллективы детского технического творчества из Москвы, Перми, Сарова, Нижнего Новгорода, Свободного, Владикавказа, Сарова, Нальчика, Уфы, Екатеринбурга, Зеленодольска, Казани, Новосибирска и Новочеркасска. Всего от нашей страны на Бали отправится команда из 10 молодых изобретателей.

«Конкурс IYIA проводится с 2014 года. Это международная платформа, на которой юные исследователи представляют свои изобретения и делятся опытом с участниками из других стран. Главная задача — чтобы дети поняли, как быть технологическим предпринимателем», — рассказал «Известиям» один из организаторов участия российской команды, член жюри конкурса IYIA, партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Юрий Кузнецов.

В 2022 году в IYIA приняли участие свыше 1 тыс. школьников из 32 стран. Они показали более 350 проектов. При этом, как отметил Юрий Кузнецов, российские изобретения на форуме котируются очень высоко. По итогам прошлого года каждый из семи российских участников был награжден золотой или серебряной медалью.

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