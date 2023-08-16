В ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять ракетам РФ

Украинские системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО) не могут противостоять российским ракетам Х-22, заявил 15 августа советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22 <...> Это ракеты, которые можно сбивать средствами, такими как Patriot. Они уничтожают баллистику, «Кинжалы», потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой... Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», — приводит слова Игната украинское издание «Страна.ua».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 15 августа нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Он отметил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Также 15 августа советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы ПВО, а не разговоры о переговорах.

Еще 10 мая американский журнал Military Watch Magazine написал, что российские крылатые ракеты Х-22, которыми был нанесен удар по Киеву, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны. Издание утверждало, что официальные лица Украины сетуют на то, что ракеты этого типа невозможно перехватить. Они были разработаны для обхода многоуровневой системы ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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