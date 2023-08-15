Дерево упало на главу администрации района в Ульяновской области

Дерево упало на главу администрации Цильнинского района Ульяновской области Геннадия Мулянова. Соответствующую информацию 15 августа подтвердили «Известиям» власти региона.

Отмечается, что Мулянов приехал проверить проведение аварийных работ, когда на него упало дерево.

«Да, буквально несколько часов назад. Врачи сейчас борются за его жизнь. Там проводились аварийные работы, он находился рядом с инспекцией, и вот такое произошло», — сказала «Известиям» министр Ульяновской области Наталья Мартынова.

В настоящий момент чиновник находится в реанимации.

Ранее, 2 августа, дерево упало из-за непогоды на забор детского сада на проспекте Вернадского в Москве.