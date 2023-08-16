На Манежной площади открылся один из самых масштабных проектов «Цветочного Джема»

Московские улицы и площади в рамках фестиваля «Цветочный джем» украсили 12 садов. Один из самых масштабных проектов — Сад среди холмов появился на Манежной площади, рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Отмечается, что на время фестиваля Манежная площадь «превратилась в огромный сад с холмами, покрытыми разноцветными композициями из луговых растений, величественными липами, цветниками из роз, лаунж-зонами и прогулочными тропинками». Концепция сада отсылает к легенде основания древнего города на семи холмах. Семь холмов высотой до четырех метров отделяют посетителей от городской суеты. Попасть на площадку можно через тоннель, стены которого декорированы искусственным мхом. В вечернее время сад подсвечивается.

Между холмами расположены цветники, для создания которых были высажены розы более 40 сортов. Среди других использованных в проекте растений — дельфиниумы, гелениумы, шалфеи, котовники, эхинацеи и тысячелистники.

Еще одна локация «Цветочного джема» открыта на переходе с Площади Революции на Манежную площадь. Тут появился многоуровневый променад с торговыми шале и местами для отдыха среди цветущих растений, деревьев и трав — лип и многоствольных кленов, барбарисов, бересклетов, гортензий, цветников из шалфеев, астр и дельфиниумов.



В этом году в рамках фестиваля, который проходит в Москве с 20 июля по 10 сентября, улицы и площади города украшают более 100 тыс. растений. По окончании фестиваля временные сады демонтируют, а кустарники, цветы и деревья перевезут на новые постоянные места. Большую их часть выбирают жители города: они обращаются в оргкомитет фестиваля и предлагают территории для озеленения в своих районах.