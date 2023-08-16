Президент России Владимир Путин пытался предотвратить украинский конфликт в то время, как Киев отвергал все предложенные российской стороной мирные инициативы. Об этом 15 августа заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.

«Никого не беспокоит, что там (в Киеве. — Ред.) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин. Путин был прав на сто процентов. <…> Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом», — сказал он.

Журналист уточнил, что российский лидер пытался урегулировать ситуацию на Украине на протяжении восьми лет.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что достижение мира на Украине возможно, если Соединенные Штаты дадут Украине команду о подписании с Россией соглашения, основанного на схемах, которые обсуждались еще год назад.

В то же время в офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не переговоры с Россией.

До этого, 29 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях саммита Россия – Африка заявила, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине по различным каналам. Она указала, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию и всегда давала шанс партнерам и ситуации в целом. Однако, напомнила она, в апреле 2022 года Киев «покинул переговоры, о которых сам же и просил».

Накануне президент РФ заявил о намерении искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, обращаясь к лидерам африканских стран, что их подход и идеи перекликаются с положениями мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины, который представил Китай еще в феврале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.