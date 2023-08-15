Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт 15 августа выступила против решения властей Германии о сокращении бюджета на социальную сферу в то время, как Берлин продолжает финансировать Киев.

«На соцзащиту денег нет — зато есть на бесконечные поставки оружия на Украину: €5 млрд запланированы [министром Линднером] в бюджете страны ежегодно до 2027 года как помощь для поддержания духа украинских военных», — написала она в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Соответствующим образом депутат прокомментировала заявление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, который обосновывал сокращение социальных статей бюджета на 2024 год, таких как образование, пенсии и здравоохранение невозможностью государства финансировать «всё подряд».

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что провел встречу с министром финансов ФРГ и лидером партии СвДП («Свободная демократическая партия») Кристианом Линднером, который прилетел в столицу Украины. Они обсудили вопрос потребностей Украины в дальнобойном вооружении.

11 августа посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил «Известиям», что «в Германии расстроены пробуксовкой украинского «контрнаступа». По словам посла, немецкие политики рассчитывают, что передача ракет поможет изменить ход боевых действий в пользу Киева и не допустит «заморозки» конфликта на невыгодных для Украины и Запада условиях.

До этого, 6 августа, депутат парламента Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Украине ракеты Taurus. Шварц отметил, что опасения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по поводу того, что Taurus обладает такой дальностью, что Киев может использовать их для ударов по объектам в РФ, не имеют смысла, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже в состоянии достигнуть российской территории с помощью поставленных им ранее артиллерийских систем Mars и HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.