Гостям Московского урбанистического форума расскажут о благотворительных проектах

Гости Московского урбанистического форума в «Лужниках» могут посетить благотворительную ярмарку и принять участие во встречах с представителями столичных некоммерческих организаций. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Горожан познакомят с проектами более чем 70 столичных некоммерческих организаций. Они работают в сфере культуры, спорта, экологии, помогают многодетным семьям. На ярмарке представлены товары, созданные их подопечными. Сотрудники фондов расскажут о своей работе, а творческие коллективы НКО примут участие в концертной программе», — отметила Сергунина.

На ярмарке продаются товары и сувениры ручной работы: вязаные игрушки, украшения, ароматные саше, керамическая посуда, одежда, лакомства для питомцев. Вырученные средства направят на благотворительность.

20 августа в «Лужниках» состоится концерт, подготовленный московскими НКО. На сцене выступят воспитанники различных творческих центров. 25 августа здесь пройдут показы мод, а 9 сентября запланировано финальное событие — шоу-балет.

Московский урбанистический форум (МУФ) проходит с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Здесь можно узнать о главных достижениях города в различных сферах и принять участие в фестивальной программе.