В Белгородской области умер пострадавший при обстреле мужчина

Пострадавший при обстреле в Новой Таволжанке погиб. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате сегодняшнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина получил множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого, также у него были обширные кровопотери. Снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Также при ударе ВСУ пострадала женщина. Она была госпитализирована с осколочными ранениями.

«Врачи пытались сделать всё, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Село Новая Таволжанка находится в 8 км от города Шебекино и в 0,5 км от границы с Украиной. Этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.

Ранее, 10 августа, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Горьковский Белгородской области. Два снаряда взорвались около жилых домов и школы.

Об обстреле Горьковского накануне сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки ВСУ погиб человек, четверо пострадали. По его словам, трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а одна женщина была контужена.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные российские регионы на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.