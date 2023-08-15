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В Белгородской области умер пострадавший при обстреле мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пострадавший при обстреле в Новой Таволжанке погиб. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате сегодняшнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина получил множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого, также у него были обширные кровопотери. Снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Также при ударе ВСУ пострадала женщина. Она была госпитализирована с осколочными ранениями.

«Врачи пытались сделать всё, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Село Новая Таволжанка находится в 8 км от города Шебекино и в 0,5 км от границы с Украиной. Этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.

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Ранее, 10 августа, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Горьковский Белгородской области. Два снаряда взорвались около жилых домов и школы.

Об обстреле Горьковского накануне сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки ВСУ погиб человек, четверо пострадали. По его словам, трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а одна женщина была контужена.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные российские регионы на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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