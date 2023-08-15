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Госдеп США выразил обеспокоенность из-за сближения РФ с Китаем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Власти США выразили беспокойство по поводу продолжающего сближения РФ и Китая. Об этом 15 августа рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге для представителей прессы.

«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией. Мы продолжаем уделять этому пристальное внимание», — сообщил руководитель.

Патент уточнил, что сотрудничество с Россией повлечет за собой серьезные санкции США против Пекина. В частности, власти Соединенных Штатов выразили особое беспокойство в отношении к совместному морскому патрулированию китайских и российских кораблей в Тихом океане.

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Ранее в этот день начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что для сдерживания действий России и Китая США усиливают действия стратегической авиации вблизи границы Китая и России. По его словам, в планах Америки создать в 2028 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, а также организовать сеть подконтрольных себе альянсов.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет, на втором месте по этому показателю находится Пакистан. Всего около 20 совместных учений было проведено с участием китайских и российских военных.

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