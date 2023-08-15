Водитель неисправного грузовика ожидает суда за ДТП с пострадавшей в Астрахани

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина. Фигурантом по делу проходит 45-летний житель Володарского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла осенью 2022 года на Новом мосту в Астрахани. У «КамАЗа» отсоединился прицеп, который выехал на встречную полосу и врезался в легковую Daewoo под управлением 56-летней женщины. В результате астраханка получила тяжелые травмы.

Проведенная экспертиза установила, что грузовик имел дефекты, «осложняющие его безопасное использование», а водитель, как выяснилось, не проверил техническое состояние машины.

«Не проверив техническое состояние вверенного ему движимого имущества, водитель допустил нарушение ПДД РФ, повлекшее выезд прицепа на встречную полосу движения и столкновение с легковым автомобилем», — объясняют в УМВД.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как уточняет «Астрахань-24», еще в ходе расследование обвиняемый полностью возместил пострадавшей женщине материальный и моральный вред. Ему грозит до двух лет лишения свободы.