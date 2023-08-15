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На форуме «Армия-2023» представили оптимизирующий работу спутников комплекс
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Блинкен заявил об отсутствии между США и Ираном договоренности по урану
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Экс-дипломат США назвал мятеж в Нигере признаком снижения влияния Вашингтона
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Индия и ОАЭ впервые провели сделку по продаже нефти в своей валюте
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Red Wings пообещала вернуться к расписанию с 16 августа
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Пушилин и Кириенко осмотрели готовность школ в ДНР к учебному году
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Первый полет обновленного самолета SSJ 100 состоится в сентябре
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Житель Херсонской области обнаружил тайник со взрывателями от мин
Экономика
Российские банки сообщили о повышении ставок по сберегательным продуктам
Мир
Курорт в Италии планирует запретить мусульманские купальники
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана деэскалацию в Нагорном Карабахе
Общество
Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

В Ульяновской области дерево упало на главу администрации района

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