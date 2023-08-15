Губернатор Белгородской области раскритиковал желто-синюю плитку в переходе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посчитал ошибкой покраску плитки в переходе Белгорода в цвета украинского флага. Об этом 15 августа он сообщил во время прямого эфира в сети «ВКонтакте».

Во время трансляции жительница области пожаловалась на желто-синий окрас тротуарной плитки в подземном переходе в Белгороде. Для уточнения деталей губернатор позвонил мэру Белгорода Валентину Демидову. Мэр сообщил, что данные цвета не были согласованы с властями, и пообещал устранить данное недоразумение.

«Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», — сказал Гладков.

Глава области также дал поручению мэру города более внимательно контролировать реконструкцию, чтобы больше не повторить таких ошибок.

Ранее, в марте, сообщалось о вывешивании украинского флага в РУДН. По данному факту была проведена проверка. В Минобрнауки вывешивание флага государства с неонацистским режимом власти в стенах образовательного учреждения назвали недопустимым.

В последнее время участились обстрелы приграничных территорий России. Так, Белгородская область часто подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины, объектами нападений зачастую становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.