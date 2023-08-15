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Мост через реку Битюг отремонтируют в Воронежской области

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В Воронежской области объявили о поиске подрядчика, который займется ремонтом моста через реку Битюг. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на материалы соответствующей госзакупки.

Максимальная стоимость контракта составляет 465,7 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Предполагается, что ремонт переправы будет разбит на 12 этапов. Завершить его должны до 31 октября 2024 года.

Мост через реку Битюг расположен в Бобровском районе, его протяженность составляет 195,56 м. Последний раз объект ремонтировали в 2016 году, тогда работы обошлись в 300 млн рублей.

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