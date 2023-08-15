Экореабилитацию Юрманского залива завершают в Ульяновской области

В Чердаклинском районе Ульяновской области завершают экологическую реабилитацию Юрманского залива. Об этом сообщает региональное минприроды.

«Сейчас работы ведутся в районе СНТ «Юрманки». Отсюда в прошлом году было начато восстановление водного объекта, — говорится в сообщении министерства.

Как уточняет ulpravda.ru, подрядчик сейчас двигается в обратном направлении, чтобы провести дополнительную расчистку на уже пройденных участках. Рабочие при помощи спецтехники убирают со дна иловые отложения и водную растительность. Собранный грунт вывозится на площадки в Чердаклинском районе для временного складирования.

В целом расчищено 2,6 км залива. Работы проводятся в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».