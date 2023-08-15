Благоустройство Зарецкого парка стартовало в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) стартовало благоустройство Зарецкого парка, в рамках которого будет приведена в порядок лестница на пересечении набережной Гюллинга и улицы Правды. Об этом сообщает администрация горокруга.

«Конструкцию почти полностью демонтируют, после забетонируют основание и облицуют гранитом. Дорожку от лестничного спуска до арочного моста вымостят брусчаткой. В планах положить около 900 кв. м нового покрытия», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА FlashNord, также в центре парка установят арт-объект для молодоженов. Композиция будет оснащена цепями, на которые молодые пары смогут повесить замки.

В 2022 году в парке завершился первый этап благоустройства. Подрядчик восстановил смотровую площадку и обустроил прогулочные дорожки. Возле парка, на набережной Гюллинга, рабочие обустроили парковку, привели в порядок Французский и Зарецкий мосты.