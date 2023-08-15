Экс-дипломат США назвал мятеж в Нигере признаком снижения влияния Вашингтона

Мятеж в Нигере показал, что влияние США в мире снизилось. Об этом 15 августа газете Politico заявил бывший помощник госсекретаря по делам Африки Тибор Наги.

«Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния», — сказал он.

Издание отмечает, что если США прекратит помощь Нигеру, то на страну будут оказывать влияние Китай и Россия, а американцы растеряют свои позиции во всем регионе.

Источник газеты назвал Нигер важной для США страной, так как американские власти выделили $500 млн на обучение армии африканской страны.

Накануне заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сосредоточены на дипломатическом решении ситуации.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.