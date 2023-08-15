Более 200 км дорог отремонтировали в Коми за четыре года

На территории Республики Коми с 2019 по 2022 год отремонтировали более 200 км автодорог. Об этом республиканское правительство сообщает в своем Telegram-канале 15 августа.

В порядок приведены дороги регионального и местного значения. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году подрядчики отремонтировали более 30 км дорог, из них 19 км дорог республиканского значения и 11 км улично-дорожной сети Сыктывкара.

Как уточняет ИА «Комиинформ», в 2023 году запланирован ремонт более 70 км дорожного полотна. Работы проводятся в Сыктывдинском, Прилузском, Усть-Куломском районах, муниципальном районе «Сосногорск» и Сыктывкаре.