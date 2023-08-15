Пушилин и Кириенко осмотрели готовность школ в ДНР к учебному году

Врио главы ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в преддверии нового учебного года посетили несколько школ Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 августа сообщил врио главы ДНР в своем Telegram-канале.

Пушилин сообщает, что реконструированные школы готовы принять детей в приближающемся учебном году. Он добавил, что в этом году регионы восстанавливают 147 школ и 122 детских сада.

Врио глава ДНР также сообщил, что решается вопрос механизма перехода к очной, либо дистанционной форме обучения по выбору родителей. Также были обсуждены обеспеченность учебниками и организация охраны образовательных учреждений.

Ранее, 4 июля, Минстрой и правительство ДНР заключили соглашение по развитию строительства жилья. Данное соглашение позволит улучшить ситуацию по восстановлению жилья в республике, а также обеспечит жителей необходимой жилплощадью. Также сообщалось, что с июня прошлого года в ДНР восстановлено 1643 многоквартирных дома и 293 индивидуальных жилищных строения.

23 марта заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на ближайшие три года разработана программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В нее входят развитие промышленности и банковской сферы новых регионов, а также строительство различных объектов, в том числе дорог.