Плывшая на сапборде девушка утонула на реке Сок в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области утонула девушка, плывшая по реке Сок на сапборде. Об этом поисково-спасательная служба региона сообщает в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия произошла 13 августа недалеко от села Малая Царевщина. Очевидцы сообщили, что заметили пустой сапборд, на котором плавала девушка 2005 года рождения, но точное место ее исчезновения назвать не смогли.

Осмотр береговой линии результатов не дал, пишет НИА «Самара». Утром следующего дня к поискам присоединились водолазы. Около 12:00 они обнаружили тело девушки на глубине 4 м.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются.

31 июля сообщалось, что 36-летний мужчина утонул после падения с сапборда в Верхнеуслонском районе Татарстана. Тело погибшего спасатели обнаружили на глубине 5 м в Волге.