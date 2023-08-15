Республика Никарагуа безоговорочно поддерживает специальную военную операцию РФ. Об этом заявил 15 августа главнокомандующий армией Никарагуа, генерал Хулио Сесар Авилес Кастильо в видеообращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Россия сейчас находится в сложной ситуации для собственной безопасности.

«Мы уверены, что она успешно решит все поставленные перед собой задачи и сможет победить силы НАТО», — сказал генерал.

Он обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, выразив поддержку России в стремлении защитить собственную безопасность.

«Безопасность, которой старались навредить установкой различных систем вооружений в непосредственной близости к границам РФ с нарушением подписанных соглашений», — подчеркнул Кастильо.

Ранее, 22 июля, президент Никарагуа Даниэль Ортега отметил, что участники саммита Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) смогли отстоять свое право не приглашать на заседание президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, большинство стран не приняли этого.

Лидер Никарагуа также стал одним из тех, кто решительно отверг итоговое заявление, включающее пункты с осуждением действий РФ в рамках спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.