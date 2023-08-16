ПСБ презентовал платежную карту «Защитники Отечества» на форуме «Армия-2023»

ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представил платежную карту «Защитники Отечества», призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО.

Платежная карта позволяет совершать операции с наличными без комиссии в банкоматах ПСБ и банков-партнеров, к моментальной оплате ЖКУ и услуг мобильных операторов в мобильном банке, быстрым платежам и переводам, в том числе через систему быстрых платежей. Также на карту можно начислять пенсии и социальные пособия.

«Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка — многофункциональная карта для защитников Отечества станет тем инструментом, который позволит участникам и ветеранам СВО и их семьям пользоваться всеми необходимыми банковскими услугами и сервисами в рамках программы лояльности», — добавил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе презентации.

Фрадков представил карту совместно с Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Председатель организации Анна Цивилева заявила, что карта лояльности ПСБ стала одной из важных мер поддержки ветеранов. Она «удобна в использовании и даст возможности для подключения различных партнерских программ», подчеркнула Цивилева.