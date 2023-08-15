Глава ОАК рассказал о возможном производстве SSJ 100 в Индии

Самолеты SSJ 100 могут начать производиться в Индии. Об этом 15 августа рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Мы по-прежнему считаем, что на мощностях завода HAL, который производит боевые самолеты для индийских ВВС, на котором они делают самолеты Су-30, есть большая такая база, обученный персонал, это оборудование, это отлаженные процессы. Мы в достаточно короткие сроки смогли бы там самолет SSJ начать производить для индийского рынка», — сказал он телеканалу «Россия 24».

По его словам, переговоры с индийской стороной ведутся. Слюсарь поделился ощущениями, что Индия больше заинтересована в производстве самолетов, так как для нее это будет заметный технологический прорыв.

Ранее в этот день глава ОАК рассказал, что первый полет обновленного импортозамещенного самолета SSJ 100 состоится в сентябре. Один из опытных образцов самолета будет участвовать в испытаниях с отечественным двигателями ПД-8.

Ранее, 7 августа, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что объем производства самолетов Superjet Superjet New (SSJ-NEW) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года.

Глава государства в ответ указал, что западные авиапроизводители захотят вернуться на российский рынок, но российским авиастроителями надо успеть до этого занять освободившуюся нишу.

Sukhoi Superjet NEW — это полностью импортозамещенная версия самолета Superjet 100 (SSJ-100). На отечественные в нем заменено около 40 иностранных систем и компонентов.