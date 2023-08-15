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Индия и ОАЭ впервые провели сделку по продаже нефти в своей валюте

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Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
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Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые провели сделку по продаже нефти в своей национальной валюте — в рупиях и дирхамах. Об этом 15 августа рассказала индийская телекомпания NDTV.

«Первая в истории сделка по продаже сырой нефти в рамках недавно внедренной системы расчетов в местной валюте состоялась в понедельник между Национальной нефтяной компанией Абу-Даби и Indian Oil Corporation Limited. Сделка предполагала продажу около 1 млн баррелей сырой нефти», — говорится в сообщении.

Индия и ОАЭ скреплены крепкими отношениями в сфере торговли нефтью: данный ресурс составляет основу торговли двух стран. Кроме того, сообщается, что Объединенные Эмираты являются ключевым помощником в обеспечении энергетической безопасности Индии. В прошлом году объем торговли нефтью между странами составил $35,1 млрд, что сделало ОАЭ четвертым по величине поставщиком сырой нефти в Индию.

В июле страны подписали меморандум о продвижении использования национальных валют. Данная сделка по продаже нефти в рупиях и дирхамах стала второй трансакцией в национальных валютах стран. Первой же была продажа 25 кг золота из ОАЭ в Индию.

Страны считают, что такие двусторонние соглашения позволят укреплять экономические отношения государств. Кроме того, увеличение доходов в национальных валютах способствует увеличению инвестирования в различные активы стран.

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Ранее, 17 июля, сообщалось, что поставки нефти активно способствуют увеличению товарооборота России и Индии. Таким образом РФ вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии, обогнав ОАЭ.

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