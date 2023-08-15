Машинист поезда предотвратил наезд на пьяного мужчину в Новосибирской области

В Новосибирской области машинист маневрового поезда предотвратил наезд на лежащего на путях 42-летнего мужчину. Об этом управление на транспорте МВД России по СФО сообщает во вторник, 15 августа.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Баган. Установлено, что мужчина лежал на путях и не реагировал на сигналы, подаваемые машинистом поезда. Машинисту удалось предотвратить наезд.

«У пострадавшего обнаружены ушибы и ссадины, которые он мог получить в результате падения. Гражданин направлен для дальнейшего обследования в лечебной учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет Sib.fm, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

4 августа сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края грузовой поезд наехал на женщину. Местная жительница решила сократить путь и попыталась пролезть под стоящим составом.