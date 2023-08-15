Медведев назвал все территории Украины спорными

Украине при отказе от спорных территорий для вступления в НАТО придется отказаться даже от Киева. Об этом 15 августа написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал идею офиса Североатлантического альянса об отказе от спорных территорий для вступление в военный блок.

«А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — подчеркнул Медведев.

Он предположил, что в таком случае руководству Украины придется перенести столицу страны во Львов, однако, по мнению Медведева, это станет возможным только если Польша согласится уступить украинцам Лемберг (это название Львов носил во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи — Ред.).

Ранее в этот день глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если откажется от некоторых своих территорий в пользу России. По его мнению, эта мера также может подтолкнуть страны к завершению конфликта.

При этом, еще 11 июля в НАТО заявили, что Украину пригласят в альянс, когда выполнит необходимые условия. По итогам саммита решение о вступлении Украины в НАТО принято не было.

В конце июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. Он признал, что до окончания боевых действий вступление в альянс не будет возможным. По его прогнозам, к лету 2024-го конфликт будет завершен.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.