Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания российских граждан

Посольство РФ направило в МИД Польши ноту из-за задержания двух российских граждан на территории Польши, потребовав официальную информацию об аресте. Об этом «Известиям» рассказали в МИД РФ 15 августа.

«Поскольку польская сторона в нарушение Консульской конвенции между Российской Федерацией и Республикой Польша от 1995 г. в течение трех дней не уведомила нас о случившемся, посольство направило ноту в МИД Польши, потребовав предоставить российской стороне официальную информацию по факту задержания российских граждан», — сообщает ведомство.

Министерство также уточнило, что на данный момент посольство РФ в Варшаве выясняет детали произошедшего. Однако, по предварительным данным, россияне были задержаны якобы из-за агитации ЧВК «Вагнер», и им предъявили обвинение в шпионаже, а также в осуществлении террористической деятельности в составе группы, вербовке наемников и пропаганде вооруженных сил Российской Федерации. Данные действия являются противозаконными, согласно польскому законодательству.

Ранее, 14 августа, МИД Польши объявил о задержании двух граждан РФ и предъявлении им обвинения в шпионаже. Другие подробности не указывались.

В тот же день, после задержания, посол России в республике Сергей Андреев подтвердил, что посольство РФ в Польше направило ноту в МИД республики для выяснения обстоятельств задержания якобы за шпионаж российских граждан. Однако Андреев отметил, что Россия не надеется получить оперативный ответ от польских властей.