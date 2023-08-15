Госсовет КНР опубликовал предложения по привлечению иностранных инвестиций

В Китае составили новый план по привлечению иностранных инвестиций в страну. Государственный совет КНР опубликовал соответствующее сообщение о рассматриваемых мерах на своем сайте. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям» 15 августа, что новые меры поддержки китайской экономики могут оказаться недостаточно действенными.

Власти страны планируют расширить каналы для привлечения иностранных инвестиций, внедрить льготную налоговую политику для предприятий с иностранными инвестициями, упростить подачу заявок для работников зарубежных компаний на получение визы, поддержать заграничные вложения в создание центров исследований и разработок в Китае и т.д.

«Полагаю, что новые меры поддержки китайской экономики могут оказаться недостаточно действенными, так как все они направлены на привлечение иностранных инвестиций, в то время как экономическая борьба с США продолжается. Буквально на прошлой неделе президент США [Джо Байден] подписал указ об ограничениях инвестиций в технологический сектор Китая. Именно в иностранных технологиях Китай нуждается больше всего, поэтому его меры по привлечению внешних инвестиций в данную отрасль могут быть слабо эффективны из-за запрета участия в них американским инвесторам и компаниям», — сказал аналитик Чернов.

Кроме того, он объяснил, что дефляция в Китае в июле 2023 года в 0,3% говорит о снижении потребительского спроса. По мнению эксперта, вряд ли рост иностранных инвестиций увеличит его.

«Но какие-то отрасли в китайской экономике приток иностранных инвестиций сможет оживить, что безусловно повлияет и на экономику страны в целом», — заключил Чернов.

Ранее, 9 августа, заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО им. Е.М. Примакова) Сергей Луконин рассказал «Известиям», что в экономике Китая есть негативные явления. Так, он обратил внимание на то, что внутренний спрос не восстанавливается настолько быстрыми темпами, как хотелось бы китайскому правительству. Также наблюдаются кризисные явления на рынке недвижимости. Эксперт добавил, что сокращение экспорта в США и в Европу дают свой негативный вклад в снижение индекса потребительских цен в Китае. Однако, делать долгосрочные прогнозы и предсказывать кризис к китайской экономике — преждевременно, так как у властей есть еще механизмы для того, чтобы стимулировать экономический рост, подчеркнул Луконин.