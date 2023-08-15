Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали из-за неопознанного устройства

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за неопознанного устройства. Об этом 15 августа сообщается на сайте парка.

«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства», — говорилось в сообщении.

На сайте указывалось, что работники и посетители парка эвакуированы, там работают кинологические службы.

Позже появилась информация о том, что после проверки парк открыли. Опасных устройств там не обнаружили.

Ранее, 12 августа, сообщалось об эвакуации посетителей французской достопримечательности — Эйфелевой башни и прилегающей к ней территории после получения сообщения о бомбе. На место приехали саперы, которые обследовали территорию. Позже в этот же день башню открыли для посетителей: выяснилось, что тревога была ложной.