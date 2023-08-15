Вопрос о сохранении выделенки на проспекте в Рязани решат за 10 дней

Администрация Рязани в течение 10 дней должна решить вопрос о том, целесообразно ли сохранять полосу для общественного транспорта на Первомайском проспекте. Об этом сообщил и.о. мэра Виталий Артемов на заседании регионального правительства.

По его словам, которые приводит РИА «7 новостей», новую разметку после дорожного ремонта проспекта можно будет наносить только через 10 дней, а пока специалисты обсудят, насколько целесообразно сохранить выделенную полосу. Артемов предположил, что разметку, скорее всего, сохранят.

В свою очередь, губернатор Павел Малков поручил настроить светофоры так, как было до ремонта теплосетей. Сейчас они работают некорректно, пишет 62INFO.ru.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что в 2-24 году в Рязани продолжится благоустройство Черезовских прудов. Сейчас на территории ведутся работы первого этапа. Подрядчик обустраивает пешеходные и велосипедные дорожки, укладывает покрытие для спортивных и детских площадок. Также проводится устройство деревянных настилов, укрепление склонов пруда.