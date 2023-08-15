Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на газ в Европе поднялись на 15% и достигли $450 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Житель Херсонской области обнаружил тайник со взрывателями от мин
Экономика
Российские банки сообщили о повышении ставок по сберегательным продуктам
Мир
Курорт в Италии планирует запретить мусульманские купальники
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана деэскалацию в Нагорном Карабахе
Общество
Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола
Происшествия
Отец и сын пропали в горах Краснодарского края
Армия
Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о высоком риске лесных пожаров
Мир
В КНДР заявили о неизбежности войны с Сеулом
Мир
Главу военно-врачебной комиссии на Украине задержали за взятку
Мир
Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в Дагестане
Общество
В Новгородской области обезвредили авиабомбу весом 250 кг

Настоящий МиГ-29 используют для памятника в Липецке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке на кольце микрорайона «Елецкий» установят памятник, частью которого станет списанный самолет МиГ-29. Сооружение и установку композиции оплатят меценаты.

Как рассказали GOROD48 в городской администрации, с идеей памятника выступили ветераны-авиаторы. Его высота будет 18 м, а длина самолета и постамента — 34,3 м.

Разработкой концепции занимались специалисты Архитектурно-проектной мастерской № 3, уточняет Lipetskmedia.

В мэрии уточнили, что при установке памятника будут сохранены многолетние растения, которые сейчас украшают клумбы при въезде в микрорайон.

Ранее сообщалось, что в Ельце Липецкой области ищут подрядчика, который займется реконструкцией мостового перехода-эстакады Елец – Красное на улицах 9 Декабря и Аргамаченской. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 342,5 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023