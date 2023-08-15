Настоящий МиГ-29 используют для памятника в Липецке

В Липецке на кольце микрорайона «Елецкий» установят памятник, частью которого станет списанный самолет МиГ-29. Сооружение и установку композиции оплатят меценаты.

Как рассказали GOROD48 в городской администрации, с идеей памятника выступили ветераны-авиаторы. Его высота будет 18 м, а длина самолета и постамента — 34,3 м.

Разработкой концепции занимались специалисты Архитектурно-проектной мастерской № 3, уточняет Lipetskmedia.

В мэрии уточнили, что при установке памятника будут сохранены многолетние растения, которые сейчас украшают клумбы при въезде в микрорайон.

Ранее сообщалось, что в Ельце Липецкой области ищут подрядчика, который займется реконструкцией мостового перехода-эстакады Елец – Красное на улицах 9 Декабря и Аргамаченской. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 342,5 млн рублей.