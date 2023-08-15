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Ребенок умер после удара током от зарядного устройства в Новокузнецке

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Полуторагодовалый ребенок умер после удара током от подключенного к розетке зарядного устройства. Об этом 15 августа рассказал источник «Известий».

13 августа мальчик нашел в спальне родителей подключенный провод и решил с ним поиграть. Он взял конец кабеля в рот и получил несовместимый с жизнью удар.

В семье воспитываются еще два ребенка.

Следственное управление СК России по Кемеровской области сообщило, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Ранее, 4 июля, в Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара электрическим током, когда залез на трансформаторную подстанцию за мячом. Кроме того, пострадал его приятель.

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