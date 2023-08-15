Новую дорогу построили в селе Износки Калужской области

В селе Износки Калужской области обустроили проезжую часть на улице Пушкина. Об этом 15 августа сообщает газета «Весть».

Общая протяженность новой дороги составляет 160 м. Она проложена в месте, где ранее не было дорожного сообщения.

Проезжая часть в щебеночном исполнении обеспечит транспортную доступность к домам по обеим сторонам дороги. По обочинам прокопаны канавы под ливневые стоки, уложены водопропускные трубы, обустроены подъезды к каждому из домовладений.

Стоимость строительства составила 1,5 млн рублей. Средства были выделены из бюджета Износковского района.