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Житель Херсонской области обнаружил тайник со взрывателями от мин

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Фото: МВД РФ
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Полиция уничтожила 49 взрывателей от мин, которые обнаружил у себя на участке и добровольно выдал житель Херсонской области. Об этом во вторник, 15 августа, сообщило управление МВД по региону в своем Telegram-канале.

Находка была выявлена в сельскохозяйственной постройке в селе Скадовка Чаплынского района. По словам мужчины, с мая 2022 года он находился за границей. Схрон с боеприпасами он нашел в прошлом месяце, когда по возвращении домой убирал дворовую территорию.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии провели осмотр указанного мужчиной строения, в результате которого обнаружили 48 взрывателей М-12 и один взрыватель М-6. Данные боеприпасы были перемещены в безопасное место, а затем уничтожены с помощью накладного заряда тротила», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители продолжают выявлять и пресекать незаконное распространение боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ в области.

Ранее, 1 августа, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала работу группы быстрого реагирования военной полиции Херсонской области на месте, где саперы обнаружили схрон с боеприпасами. Тайник находился под бетонной плитой в лесу. В нем находились автомат АК-74, гранатомет и боеприпасы к автомату, а также светошумовая граната украинского производства.

За день до этого силовики РФ предотвратили ряд диверсий в Запорожской области, выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО. Содержимое тайника было ликвидировано на одном из полигонов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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