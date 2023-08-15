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Рейс Red Wings из Уфы в Алма-ату вылетел с задержкой в девять часов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Рейс авиакомпании Red Wings, следующий из Уфы в Алма-ату, задержался более чем на девять часов. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта вылета за 15 августа.

Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь в 09:10 (07:10 мск), но отправился только в 18:34 (16:34 мск).

На рейс были зарегистрированы 97 пассажиров, в том числе 10 детей.

Обратный рейс состоится с задержкой как минимум в восемь часов.

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Ранее, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. 14 августа больше чем на сутки задержался рейс из Екатеринбурга в Анталью.

Росавиация указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры рейсов, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

Как стало известно 15 августа, еще один рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings Екатеринбург – Анталья, который должен был вылететь в ночь на 15 августа, задержали больше чем на сутки. Отправление запланировано на 16 августа в 01:45 (15 августа 23:25 мск).

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