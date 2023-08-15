Политолог усомнился в возможности Украины вступить в НАТО в обмен на территории

Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, заявил глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 15 августа в беседе с «Известиями» отметил, что такое заявление мало относится к реальности.

«Конечно, такое заявление сенсационное, с одной стороны, но с другой стороны, оно не может, особенно в трех-четырех предложениях, объяснить всю сложность процесса по присоединению Украины к НАТО», — сказал политолог.

Денисов указал на то, что результаты июльского саммита НАТО в Вильнюсе четко показали позицию ключевых стран, определяющих стратегические направления политики альянса.

«В первую очередь это США, и на втором эшелоне Германия, Франция. Они совершенно недвусмысленно дали понять, что в настоящий момент у Украины нет реальных перспектив по присоединению к Североатлантическому альянсу», — сказал он.

Даже в случае того, что все стороны согласятся на то, что Украина присоединится к НАТО в обмен на территории, процесс интеграции страны в объединение «не будет простым и точно не будет быстрым», подчеркнул эксперт.

«В самой Украине должен быть проведен либо референдум, либо там существуют другие механизмы, связанные с голосованием парламента. Помимо прочего, все члены НАТО должны дать добро на присоединение Украины. Сейчас у меня есть четкое убеждение, что далеко не все страны готовы пойти на такой шаг, прекрасно понимая, что в случае нового конфликта придется руководствоваться четвертым пунктом соглашения Североатлантического альянса о коллективной безопасности. Так что заявление [Йенссена] интересное, забавное, но к реальности, мне кажется, не сильно относящееся», — заключил он.

В конце июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом. Вместе с тем министр признал, что до окончания боевых действий вступление в альянс не представляется возможным. Впрочем, согласно его прогнозам, к лету 2024-го конфликт будет завершен.

В ответ на это член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал, что не стоит серьезно воспринимать заявления представителей киевского режима.

Тогда же заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на саммите в Вильнюсе президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что расширение организации привело бы к нежелательному конфликту с Россией.