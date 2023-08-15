Мониторинг почвы проведут в самом северном ботсаду России

В городе Кировск Мурманской области в полярно-альпийском ботаническом саду проведут мониторинг почвы. Ученые сделают акцент на изучении микробных сообществ как основных индикаторов состояния почв.

Как поясняет ИА «Би-порт», северный стационар по изучению почвенных конструкций создали в 2020 году на территории экспериментального участка сада, который является самым северным ботсадом России. Участники проекта — Российский университет дружбы народов, организации Кольского научного центра и ростовский Южный федеральный университет.

Мониторинг показателей проводился в течение трех лет. Специалисты оценивали почвенную эмиссию СО 2 как в летний, так и в зимний периоды.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области займутся изучением деревянного маяка на мысе Святой Нос. Работы проведут в рамках этапа совместного историко-культурного проекта Русского географического общества и Центра современной истории «Маяки России».