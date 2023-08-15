Президент НМИЦ травматологии и ортопедии Миронов умер на 76-м году жизни
Президент Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Николая Приорова, академик РАН Сергей Миронов скончался в возрасте 75 лет. Об этом во вторник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Академик РАН умер 14 августа. Причина смерти не сообщается.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил соболезнования семье, близким и коллегам Миронова.
«Благодаря его труду и знаниям развитие получили высокотехнологичные направления лечения в области травматологии, восстановительной и спортивной медицины. Вся жизнь и трудовая деятельность Сергея Павловича была примером преданности избранной медицинской специальности», — отметил министр.
Мурашко также указал на многолетний труд и вклад в развитие российской медицинской науки Миронова, отмеченные высокими наградами.
Как пояснили в министерстве, Миронов более полувека проработал в центре. Кроме того, на протяжении 25 лет он занимал должность главного внештатного специалиста-ортопеда Минздрава России. Президент НМИЦ развивал травматолого-ортопедическую службу во всех субъектах страны, занимался разработкой и внедрением в практику методов лечения травм и заболеваний суставов.