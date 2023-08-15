Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбления детей вожатой

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по отношению к вожатой одного из лагерей Крыму, оскорблявшей детей и применявшей к ним физическую силу. Об этом свидетельствует поручение, опубликованное 15 августа на сайте СК России.

«Председатель СК России [Бастрыкин] поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», — написано в документе.

Речь идет о видео в социальных сетях, записанных девушкой, в которых она позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес детей.

Позднее девушка опубликовала видео с извинениями, в котором заявляет, что не имела намерения кого-либо унизить, а лишь находилась на пике нервного срыва в момент записи.

Проводится проверка по указанным фактам.

Ранее, 11 августа, в Крыму организовали проверку по факту размещения в соцсетях видео с оскорблениями в адрес школьников из Шебекино Белгородской области.

Отмечалось, что девушка была принята на работу вожатой в соответствии с трудовым законодательством. Жалоб от детей и родителей не поступало. После инцидента девушку отстранили от обязанностей.