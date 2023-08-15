В КНДР заявили о неизбежности войны с Сеулом

С начала этого года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства. Об этом 15 августа заявил глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам в обращении, которое зачитал атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в Москве на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Америка <...> с начала текущего года перебросила в Республику Корея огромные ядерные стратегические средства, в том числе атомную подлодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу, и провела один за другим самые крупные совместные военные учения, имитирующие тотальную войну с нами, и это было беспрецедентным по масштабу, интенсивности и продолжительности», — подчеркнул он.

Он отметил, что США на протяжении около 80 лет грубо нарушают самостоятельное развитие и интересы безопасности КНДР, а также доводят ситуацию в Северо-Восточном Азиатском регионе к пределу вспышки ядерной войны.

«Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну», — заявил Кан Сун Нам.

Он также отметил, что США используют события на Украине как предлог для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По мнению атташе, действия США серьезно угрожают как КНДР, так и другим независимым государствам в АТР.

«После холодной войны Соединенные Штаты и Запад, игнорировав рациональное и справедливое требование России предоставить ей юридические гарантии безопасности, упорно форсировали расширение НАТО на восток, систематически разрушали соотношение сил в Европе, что породило первое вооруженное столкновение после Второй мировой войны», — заявил атташе.

Кан Сун Нам указал на то, что в АТР располагаются западные военно-политические блоки, в том числе AUKUS, QUAD, Five eyes. По его мнению, это является отражением жесткой политики США, направленной на разделение на «своих» и «чужих» в регионе.

В этот день начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков указал на то, что военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям из-за ужесточения «гегемонической политики» США и их союзников. По его мнению, США пытаются сохранить доминирование любыми способами, разрушая систему стратегической стабильности в мире.

Ранее, 3 августа, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО в АТР направлены против России и Китая. По его мнению, целью ввода НАТО в АТР является интеграция системы европейских и азиатских альянсов для разделения расходов и давления, чтобы США могли подавлять и сдерживать Китай и Россию.

Еще в мае президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что обстановка на мировой арене к этому моменту характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.