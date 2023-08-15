Жителей Подмосковья предупредили о высоком риске лесных пожаров

В Московской области риск лесных пожаров возрастет в период с 16 по 18 августа. Об этом пресс-служба комитета лесного хозяйства региона сообщила во вторник, 15 августа.

«По прогнозам синоптиков, со среды по пятницу в регионе ожидают повышения температуры до 32 градусов, при этом осадков не будет. Класс пожарной опасности возрастет минимум до среднего — третьего. А значит, существенно повысится вероятность возгораний в лесу», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Чиновник добавил, что в пожароопасный сезон запрещено использовать открытый огонь в лесах, в том числе разводить костры и разжигать мангал. Жителей также призвали не выбрасывать окурки в неположенных местах, сообщает телеканал «360».

Ранее, 11 августа, в комитете лесного хозяйства региона сообщили, что в лесах Подмосковья в июле текущего года произошло шесть пожаров, что в шесть раз меньше по сравнению с июлем 2022 года.

В ведомстве уточнили, что в июле прошлого года на территории лесного фонда Московской области было зафиксировано 37 пожаров.