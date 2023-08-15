Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на газ в Европе поднялись на 15% и достигли $450 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Один человек пострадал от попытки диверсантов проникнуть в Брянскую область
Армия
В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ в селе Урожайное
Мир
Пропавших из-за пожаров на Гавайях 60 человек нашли живыми в одном доме
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана деэскалацию в Нагорном Карабахе
Мир
В НАТО не исключили вступление Украины в обмен отказ от части территорий
Общество
Опубликованы кадры последствий взрыва на АЗС в Махачкале
Армия
Российские Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Мир
Украинская полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
Мир
Ракета ЗРК Patriot взорвалась во время испытаний на Тайване
Мир
На Украине заявили о планах усилить контроль за выездом мужчин из страны
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
В Вологде раскрыли убийство 19-летней давности

Около 70% жителей ФРГ заявили о неспособности государства справляться с задачами

Forsa: около 70% опрошенных немцев считают, что государство не справляется с задачами
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 70% жителей Германии считают, что государство не справляется со своими задачами. Об этом свидетельствуют результаты социсследования службы Forsa, пишет 15 августа газета Die Welt.

По его данным, 69% опрошенных выразили мнение, что государство не справляется со своими обязанностями. Год назад этот показатель составлял 66% и лишь 27% респондентов высказали противоположное мнение. Показатели за прошедший год составляли 29%. Исходя из данных, доверие граждан к дееспособности государства упало до нового минимума.

Как подчеркнули участники исследования, хуже всего государство справляется с политикой в области приема и размещения мигрантов и беженцев (26%), а также политикой в области образования (19%) и защитой окружающей среды (17%).

Вообразить на двоих: для чего Шольц летит в Вашингтон
Смогут ли лидеры ФРГ и США договориться о поставках истребителей Киеву и замещении российского газа

Ранее, 13 августа, опрос исследовательской компании Wahlen показал, что большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем. Из данных следует, что только 21% респондентов считают, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. При этом 73% подчеркнули, что канцлер не склонен к этому.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023