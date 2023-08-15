Около 70% жителей ФРГ заявили о неспособности государства справляться с задачами
Порядка 70% жителей Германии считают, что государство не справляется со своими задачами. Об этом свидетельствуют результаты социсследования службы Forsa, пишет 15 августа газета Die Welt.
По его данным, 69% опрошенных выразили мнение, что государство не справляется со своими обязанностями. Год назад этот показатель составлял 66% и лишь 27% респондентов высказали противоположное мнение. Показатели за прошедший год составляли 29%. Исходя из данных, доверие граждан к дееспособности государства упало до нового минимума.
Как подчеркнули участники исследования, хуже всего государство справляется с политикой в области приема и размещения мигрантов и беженцев (26%), а также политикой в области образования (19%) и защитой окружающей среды (17%).
Ранее, 13 августа, опрос исследовательской компании Wahlen показал, что большинство немцев считают канцлера Германии Олафа Шольца слабым руководителем. Из данных следует, что только 21% респондентов считают, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. При этом 73% подчеркнули, что канцлер не склонен к этому.