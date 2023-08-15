Курорт в Италии планирует запретить мусульманские купальники

В итальянском городе Монфальконе, который находится неподалеку от Венеции, запретят ношение мусульманских купальников (буркини) из-за массовых жалоб местных жителей. Об этом 14 августа сообщает газета Il Giornale со ссылкой на мэра города Анну Марию Чизинт.

«Мы серьезные люди, к октябрю мера будет готова», — подтвердила глава города.

Она также добавила, что такой запрет был вызван в первую очередь большим количеством жалоб жителей на женщин, купающихся в буркини. Мэр отметила, что ношение такого купальника также противоречит итальянским традициям.

Ранее глава города опубликовала открытое письмо для мусульманской общины, в котором она сообщила, что купание в такой одежде считается недопустимым и противоречащим нормам гигиены. Данное сообщение подверглось критике со стороны мусульман, которую мэр города отвергла в своем новом сообщении.

Чизинт также добавила, что такая проблема возникла не только в Монфальконе. Она вспомнила протесты против женщин в буркини на пляже в Триесте, а также споры в Лисонне на вечеринке у бассейна из-за женщин, одетых в мусульманские купальники. Она также добавила, что запрет ношения буркини уже стал нормой во Франции на средиземноморском побережье.

Ранее, 12 апреля, на территории Италии было введено чрезвычайное положение из-за большого количества мигрантов в стране. Сообщалось, что мигранты прибыли в Италию через южный берег. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на полгода.