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Курорт в Италии планирует запретить мусульманские купальники

Власти города Монфальконе планируют запрет мусульманских купальников
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Фото: TASS/DPA/Christophe Gateau
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В итальянском городе Монфальконе, который находится неподалеку от Венеции, запретят ношение мусульманских купальников (буркини) из-за массовых жалоб местных жителей. Об этом 14 августа сообщает газета Il Giornale со ссылкой на мэра города Анну Марию Чизинт.

«Мы серьезные люди, к октябрю мера будет готова», — подтвердила глава города.

Она также добавила, что такой запрет был вызван в первую очередь большим количеством жалоб жителей на женщин, купающихся в буркини. Мэр отметила, что ношение такого купальника также противоречит итальянским традициям.

Ранее глава города опубликовала открытое письмо для мусульманской общины, в котором она сообщила, что купание в такой одежде считается недопустимым и противоречащим нормам гигиены. Данное сообщение подверглось критике со стороны мусульман, которую мэр города отвергла в своем новом сообщении.

Чизинт также добавила, что такая проблема возникла не только в Монфальконе. Она вспомнила протесты против женщин в буркини на пляже в Триесте, а также споры в Лисонне на вечеринке у бассейна из-за женщин, одетых в мусульманские купальники. Она также добавила, что запрет ношения буркини уже стал нормой во Франции на средиземноморском побережье.

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