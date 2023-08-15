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Минпромторг исключил дефицит препаратов против ВИЧ в России

Минпромторг: предприятия РФ могут удовлетворить спрос на препарат против ВИЧ ралтегравир
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Отечественные предприятия способны удовлетворить потребности российских потребителей в лекарственном препарате ралтегравир, который предназначен для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Отечественные предприятия обладают достаточными производственными мощностями, необходимыми для удовлетворения потребности в лекарственном препарате с международным непатентованным наименованием ралтегравир», — цитирует сообщение ТАСС.

Также отмечено, что остатки данного лекарственного средства еще имеются на складах предприятий.

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Днем ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник, сообщила, что американский фармпроизводитель MSD не будет больше поставлять в РФ, а также производить здесь оригинальный препарат исентресс на основе ралтегравира для взрослых пациентов.

До этого, 10 июля, в пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что до конца сентября 2023 года в РФ запланирован выпуск в гражданский оборот партии российского противоэпилептического препарата этосуксимид. Отмечалось, что наличие и остатки лекарства контролируются, также препарат перераспределяют в те регионы, где может возникнуть дефицит.

30 марта президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

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