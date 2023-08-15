Минпромторг исключил дефицит препаратов против ВИЧ в России

Отечественные предприятия способны удовлетворить потребности российских потребителей в лекарственном препарате ралтегравир, который предназначен для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Отечественные предприятия обладают достаточными производственными мощностями, необходимыми для удовлетворения потребности в лекарственном препарате с международным непатентованным наименованием ралтегравир», — цитирует сообщение ТАСС.

Также отмечено, что остатки данного лекарственного средства еще имеются на складах предприятий.

Днем ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник, сообщила, что американский фармпроизводитель MSD не будет больше поставлять в РФ, а также производить здесь оригинальный препарат исентресс на основе ралтегравира для взрослых пациентов.

До этого, 10 июля, в пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что до конца сентября 2023 года в РФ запланирован выпуск в гражданский оборот партии российского противоэпилептического препарата этосуксимид. Отмечалось, что наличие и остатки лекарства контролируются, также препарат перераспределяют в те регионы, где может возникнуть дефицит.

30 марта президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.