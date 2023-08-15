В Тюмени построят новый спорткомплекс с крытым катком
Новый спорткомплекс с крытым катком построят в Тюмени рядом с экопарком «Затюменский». Объект планируют построить на деньги инвестора, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев в своем Telegram.
«Есть большая вероятность с помощью новых технологий разметки сделать в комплексе первую в Тюмени площадку для керлинга», — написал чиновник, его слова приводит ИА «Ура.ру».
По его мнению, каток дополнит уже существующую инфраструктуру и станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Тюмени.
Инвестором проекта выступает компания «Технодом-спорт», отмечает Megatyumen.ru. Площадку под стройку ей выделили без торгов, поскольку проект имеет социальную направленность.
Ранее в августе сообщалось, что в Тюмени планируют построить новый мост через реку Туру. Объект прописан в генплане города, разработанного до 2040 года.